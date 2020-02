Una lunga lista di auto riporta alcuni difetti di fabbricazione con diverse parti danneggiate. In causa vi sono Ford e Renault ma anche Honda e Toyota. Si tratta di uno scandalo incrociato che manifesta diversi errori congeniti ai sistemi di sicurezza e di movimentazione dei mezzi di trasporto. In totale si parla di oltre 6 milioni di vetture a rischio con danni più o meno gravi da tutte le parti.

Auto ritirate per aggiornamento della sicurezza e nuovi problemi

Dopo i problemi a motore e batteria per Ford e Renault è tempo di valutare i refusi tecnici delle vetture nipponiche a marchi Toyota ed Honda. Ultimamente la stime verso le società è scemata in luogo di una sicurezza mancante dovuta ad una serie di difetti riscontrati nella gestione degli airbag. Risultano difettosi in quanto riportano il blocco per il meccanismo di apertura che se azionato rilascia una pressione tale da comprimere il package metallico fino a provocare schegge che andrebbero a ledere l’incolumità dei passeggeri.

In riferimento a Toyota si citano le seguenti vetture:

Corolla: vendute dal 2011 al 2019

Matric: commercializzate dal 2011 al 2013

Avalon: sul mercato dal 2012 al 2018

Sembra che i sistemi di sicurezza non si aprano a causa di una rilevata interferenza elettrica che ne impedisce il corretto funzionamento. Basterà installare un filtro e tutto sarà risolto.

Per Honda, invece, la lista si allarga ai modelli: Accord immatricolate tra il 1998 ed il 2000, Civic (1996-2000), CR-V (1997-2001), Odyssey (1998-2001) ed EV Plus 1997-1998.

Molti dei modelli sopra indicati appartengono perlopiù ai mercati internazionali degli Stati Uniti e del Canada. Le rispettive società si stanno impegnando nel disporre il ritiro provvisorio con la successiva messa a punto dei sistemi di sicurezza.