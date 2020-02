Il colosso americano Apple ha registrato in passato molti brevetti che mostrano un potenziale interesse verso un dispositivo come iPhone o iPad pieghevole. Un nuovo brevetto è stato scovato presso il Patent Office americano.

Quest’ultimo evidenzia una cerniera che consente ad un display flessibile di piegarsi abbastanza da consentire di ripiegare lo smartphone e, allo stesso tempo impedisce allo schermo di sgualcire l’area di piegatura. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo brevetto.

Apple pensa ad un iPhone pieghevole molto originale

Altre aziende, per esempio Samsung, hanno già presentato un dispositivo pieghevole, vedi Samsung Fold, anche se è stato subito bloccato dopo la sua presentazione per problemi di vario tipo. Il colosso di Cupertino ha deciso di prendersi ancora un po’ di tempo per evitare di dover bloccare sul nascere un dispositivo a causa di problemi subito dopo il rilascio. Per questo motivo negli ultimi mesi sono comparsi tantissimi brevetti ma nessun dispositivo.

Il brevetto della Mela, scovato come anticipato precedentemente, dal sito PatentlyApple, ha tenuto conto di varie problematiche per poter proteggere al meglio il dispositivo, mantenendo allo stesso tempo l’esperienza pieghevole e specifiche protezioni tra la cerniera ed il corpo. Il display può infatti essere montato in una scocca richiudibile, che è possibile ripiegare sull’asse di piegatura. Il display, all’interno di una delle configurazioni, può essere sostenuto dall’alloggiamento e rimanere planare.

All’interno del brevetto sono anche citati i suoi inventori, che sono Jiang Ai, Mitchell A. Heschke, Soyoung Kim e Stephen R. McClure. Ovviamente dovete ricordarvi che si tratta di un brevetto, di conseguenza non è detto che l’azienda decida di produrre lo smartphone indicato. Non ci resta che attendere per scoprirlo. Nel frattempo attendiamo tutti con ansia i nuovi iPhone 2020.