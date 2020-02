La Play 50 Unlimited di 3 italia continua a stupire per le grandissime possibilità offerte ai consumatori, seppur limitatamente ad una ristretta cerchia di clienti che si ritrovano in condizione d’uscita da alcuni operatori telefonici.

Il costo fisso dell’offerta è di soli 6,99 euro al mese, con addebito previsto direttamente sul credito residuo, per godere di 50 giga di traffico dati alla velocità del 3G/4G e illimitati minuti per telefonare a chiunque in Italia. Il rapporto qualità/prezzo è sicuramente a suo favore, sebbene comunque presenti alcune limitazioni in merito alle possibilità di attivazione.

3 Italia: ecco la promozione da 50 giga di traffico

L’accesso, come potrete tranquillamente immaginare, risulta essere riservato ad una ristretta cerchia di consumatori, in particolare a coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale (che non sia però LycaMobile), con portabilità obbligatoria del numero originario.

Il costo d’attivazione è stato recentemente azzerato, il nuovo cliente dovrà versare solamente 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile sulla quale poi portare il proprio numero di telefono. Non sono presenti vincoli contrattuali di durata (quindi si potrà abbandonare 3 Italia quando si vorrà); la massima velocità di navigazione possibile è stata “limitata” al 3G, a meno che l’utente non sia disposto a pagare 1 euro in più al mese per collegarsi all’alta velocità (salvo promozioni per i nuovi iscritti).

Nel caso in cui invece vogliate richiedere una promozione direttamente da casa, sappiate che è possibile optare per la Play Power Digital 60GB, una splendida soluzione da 6,99 euro al mese con la quale si possono ottenere 60 giga di traffico.