Il volantino Euronics con gli Sconti Polari è valido solamente oggi, 5 febbraio 2020, nei negozi di proprietà del socio Bruno. Gli utenti residenti nelle vicinanze di un suo punto vendita dovranno recarsi personalmente per effettuare l’acquisto, in quanto non disponibile sul sito ufficiale.

Come da Expert e da MediaWorld, anche in questo caso alla base troviamo la possibilità di richiedere un prestito senza interessi (dopo però aver superato una soglia minima di spesa), da restituire con addebiti diretti sul conto corrente bancario in 10/20 rate, a partire dalla mensilità di Giugno 2020.

Volantino Euronics: gli sconti sono tantissimi

Il volantino Euronics nasconde davvero tantissimi sconti a disposizione dei consumatori, senza andare ad osare particolarmente per quanto riguarda i dispositivi di fascia alta. Il prezzo più alto e maggiormente conveniente per l’utente finale riguarda l’acquisto dello Huawei P30 a 479 euro; in alternativa il consiglio, per coloro disposti a rinunciare a qualcosa, è di puntare verso lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, in vendita a 269 euro.

Ancora più economico è infine lo Xiaomi Redmi Note 8T, un buonissimo smartphone acquistabile con un esborso di 199 euro (tra i due consigliamo sicuramente il precedente). Tuttavia, limitare il volantino Euronics ad un semplice articolo potrebbe essere davvero controproducente, il nostro consiglio è di aprire le pagine che trovate inserite qui sotto per avere un’idea delle potenzialità della campagna promozionale. Non dimenticate, però, che è attiva solo ed esclusivamente fino alla chiusura odierna dei negozi.