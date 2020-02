TIM Unica è ufficiale: giga illimitati per la famiglia e molto altro

Un’unica soluzione senza limiti grazie ai Giga illimitati in regalo ogni mese per tutte le linee mobili della famiglia fino ad un massimo di 6 schede SIM al fine di soddisfare tutte le esigenze.

Inoltre TIM Unica può essere arricchita con i contenuti esclusivi di intrattenimento di TIMVISION, la TV di TIM e il mondo variegato ed innovativo in relazione alla Smart Home, in egual misura con i servizi di sicurezza attribuiti al nucleo familiar.

Inoltre manca poco affinché TIMVISION includa all’interno del suo pacchetto anche un’opzione in riferimento a Netflix. Questa sarà dedicata a tutti gli amanti del cinema e delle serie TV, con un’offerta dedicata che comprenderà il TIM BOX.

Per gli amanti dello sport poi sono disponibili le varie soluzioni NOW TV e DAZN, che come tutti ben sanno comprendono la programmazione in merito a Calcio e Sport, oltre che i grandi eventi sportivi di Eurosport Player. A breve arriverà inoltre anche la nuova stagione dei mondo dei Motori. Con questo modus operandi TIMVISION arricchisce ulteriormente la sua offerta marcando ancora una volta la sua leadership in merito a qualità e contenuti.

Il lancio dell’offerta TIM Unica è sostenuto da una campagna spot TV proprio in occasione del 70° Festival della Canzone Italiana. La suddetta campagna è stata ideata da Luca Josi Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM.