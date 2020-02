Continuano le offerte speciali di TIM anche nel mese di febbraio. Il gestore italiano si è prefigurato un semplice ma allo stesso tempo importante obiettivo per il futuro prossimo: premiare tutti gli utenti che hanno dimostrato di essere fedeli. Quale regalo migliore per tutti questi abbonati, se non un iPhone 11?

TIM, ogni utente può ricevere un bonus sino a 370 euro per iPhone 11

Come nelle ultime settimane, è ancora disponibile la promozione dedicata a tutti i clienti di TIM che vogliono acquistare uno dei più recenti modelli di iPhone. L’acquisto di iPhone 11 può essere completato ad un costo scontato per tutti gli utenti che scelgono di effettuare la permuta del vecchio dispositivo.

Con la restituzione a TIM del precedente iPhone, è possibile accumulare un tesoretto che garantisce ben 370 euro di sconto sul costo definitivo del device.

In questo caso, gli esempi sono la cosa più chiara. I clienti che decidono di restituire il vecchio iPhone XS da 64 Giga di memoria potranno ricevere uno sconto cashback di 370 euro. Ci saranno invece 265 euro per quegli abbonati che optano per la restituzione di iPhone X con 64 Giga. Gli utenti, inoltre, avranno diritto a 150 euro di sconto per la rottamazione di iPhone 8 la cui memoria si attesta sui 64 Giga.

Trattandosi di permuta, per la ricezione del bonus è necessario presentare un dispositivo in buone condizioni. Ricordiamo che TIM può decidere anche di rifiutare un iPhone se questo è presentato in cattive condizioni estetiche o con malfunzionamenti di sistema. Il bonus permuta è disponibile per acquisti in unica soluzione ed a rate.