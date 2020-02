La nuova stagione di Suburra approderà presto su Netflix e finalmente permetterà a tutti i fans di scoprire come la storia dei personaggi si evolverà, una volta e per tutte. Fissata come la terza, ma anche l’ultima, la season che entrerà presto in produzione vedrà nuovamente il volto di Alessandro Borghi assieme ad altri nomi celebri del settore in quella che risulta essere una delle produzioni Netflix italiane più riuscite negli ultimi tempi.

Suburra: la nuova stagione è in produzione, ecco la presunta data di rilascio ed il cast

In produzione, come sempre, a Roma, la nuova ed ultima stagione di Suburra si svolgerà nella capitale e vedrà ancora una volta una storia raccontata su tre livelli: quello dello Stato, del Crimine e della Chiesa. A seguito della chiusura della seconda stagione sono molti i dubbi intrisi nelle menti degli utenti, soprattutto dopo aver assistito al risveglio dal coma di parte di Manfredi, avvenimento che potrebbe aprire il sipario a diversi risvolti.

Attualmente, in ogni caso, sono veramente poche le notizie in merito ai nuovi episodi ma basandoci sulle scorse uscite è possibile presupporre che essa verrà pubblicata quest’anno, sebbene l’ultima produzione abbia richiesto due anni.

Concludiamo, infine, riportando i membri del cast fino ad ora confermati: