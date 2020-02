Gli utenti in possesso di una carta ricaricabile PostePay sono letteralmente impauriti dalla possibilità di incappare in una truffa svuota conto corrente davvero molto pericolosa. Il rischio di vedersi privare completamente di ogni singolo euro è elevato, per questo si raccomanda sempre di prestare attenzione.

Il problema affonda le radici in un meccanismo molto conosciuto al mondo, il phishing. Il malvivente prova ad inviare tantissime email ad altrettanti utenti, in cui si finge Poste Italiane, cercando di invogliare il consumatore finale a premere un link interno, promettendo la possibilità di districare una situazione molto complicata (come un account sospeso, il furto di dati sensibili o similari).

PostePay: le truffe sono terribili

Ciò che a prima vista per molti di noi appare come una truffa bella e buona, per i più inesperti invece è una comodità immensa. Coloro che seguiranno le indicazioni e premeranno il link interno, si ritroveranno collegati ad un sito che a prima vista apparirà identico all’originale, ma che in realtà è memorizzato su un server gestito dai malviventi.

Tutti i dati sensibili, le informazioni e le password inserite verranno salvate sullo stesso, per poi essere utilizzate da quest’ultimi per accedere al conto corrente e svuotarlo in pochissimi minuti. E’ bene ricordare che Poste Italiane non invia mai messaggi di questo tipo ai propri clienti, a meno che non ne sia stata fatta espressamente richiesta. Le PostePay sono carte molto sicure e l’azienda sta facendo di tutto per renderle come tali, ma nulla può contro l’inesperienza e la sbadataggine degli utenti.