Le promozioni Passa a Wind anche a febbraio permettono di ottenere delle quantità non indifferenti di minuti, SMS e Giga di traffico dati a prezzi molto convenienti. Alcuni clienti che decidono di acquistare una nuova SIM e trasferire il numero da uno degli operatori selezionati da Wind hanno addirittura la possibilità di ottenere ben 50 GB di traffico dati a soli 6,99 euro al mese. Ecco, quindi, alcune delle tariffe rivolte ai nuovi clienti, attivabili tramite il sito ufficiale dell’operatore.

Promozioni Passa a Wind: per i nuovi clienti offerte disponibili a partire da soli 6,99 euro al mese!

I nuovi clienti Wind hanno a disposizione numerose promozioni, tra queste meritano particolare attenzione: la Wind All Digital 40, la nuova All Inclusive Young Limited Edition e l’offerta All Inclusive 50 Flash Plus.

La tariffa All Digital è rivolta a tutti i nuovi e già clienti del gestore e può essere attivata a soli 14,99 euro al mese. I clienti che desiderano ottenerla hanno la possibilità di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti e 40 GB di traffico dati in 4.5G; e aggiungendo un costo di soli 0,99 euro al mese, anche 200 SMS verso tutti.

La promozione Wind All Inclusive Young Limited Edition, invece, è dedicata soltanto ai clienti under 30, i quali possono scegliere di attivarla anche in versione Easy Pay. Le due versioni della tariffa presentano diverse quantità di SMS e Giga mensili. Ma la differenza più rilevante riguarda la modalità di pagamento da utilizzare per i costi di rinnovo. Infatti, scegliendo di sostenere la spesa tramite credito residuo, i clienti avranno a disposizione: minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati. Sostenendo la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto, potranno ricevere: minuti ed SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati. In entrambi i casi, andranno incontro ad una spesa mensile di soli 11,99 euro.

L’ultima offerta qui citata è la straordinaria All Inclusive 50 Flash Plus, la cui attivazione è riservata ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da determinati operatori virtuali. La promozione prevede una spesa mensile di soli 6,99 euro e permette di ottenere: minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB di traffico dati.