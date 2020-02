In tantissimi hanno conservato uno o più vecchi telefoni cellulari per ricordo o per qualsiasi altro motivo e i più fortunati potrebbero riscuotere un bel malloppo. A quanto pare, il vintage elettronico sembra essere molto richiesto nel mondo del collezionismo soprattutto per quanto riguarda i vecchi cellulari.

Attualmente, infatti, ci sono tantissimi collezionisti alla ricerca di questi vecchi modelli e alcuni si presentano con un valore non per niente irrilevante superando, addirittura, il costo di alcuni smartphone attuali. I modelli più ricercati, in particolare, sono targati Nokia, Motorola, Ericsson o Apple.

Cellulari vintage: questi modelli anni ’80 sono i più ricercati

Partecipando alle varie aste online è possibile scoprire quali sono i modelli di cellulari più ricercati e che valore economico presentano. In tanti sono alla ricerca di un modello sviluppato dall’azienda Ericsson nel 1999: il T10. Si tratta di un modello dalle piccole dimensione e con una caratteristica mai vista prima: uno sportellino che ne protegge i tasti. Oggi questo modello nelle varie aste online si presenta con un valore di almeno 2.000,00 Euro.

Nelle aste online, però, si vedono spesso comparire alcuni modelli della Motorola come ad esempio: il DynaTAC 8000X e lo StarTAC. Il primo citato è molto ricercato perché se ne trovano pochi esemplari e perché si tratta del primo modello sviluppato dall’azienda presentandosi con un valore attuale di 1.000,00 Euro. Il secondo, invece, è molto importante perché è il primo modello arrivato sul mercato definito modello a conchiglia e attualmente si presenta con un valore economico di circa 500,00 Euro se le condizioni sono ottime ed è perfettamente funzionante.