Approdata con la sua quinta stagione nel giugno del 2019, la serie che racchiude antologie fantascientifiche ad opera di Annabel Jones e Charlie Brooker ha stupito ancora una volta il mondo, il quale è rimasto incollato allo schermo del proprio dispositivo per osservare con cura l’utopia che in fin dei conti non è così lontana dalla nostra realtà. Black Mirror è tutto ciò, ma è stato anche Bandersnatch, il primo episodio interattivo su Netflix e forse nel mondo che è stato pubblicato alla fine del 2018 a sorpresa. Sono, dunque, diverse le ragioni che spingono gli abbonati del servizio streaming a domandare per una sesta stagione eppure, fino ad ora, questa è rimasta nel dubbio più assoluto.

Sì farà o non si farà? Nell’incertezza ecco servito tutto ciò che sappiamo sulla possibile sesta stagione di Black Mirror.

Netflix acconsentirà ad una nuova stagione per Black Mirror?

Appurando che la sesta stagione non è stata né confermata, né smentita, la produzione della stessa risulta essere ancora oggi un mistero a cui gli utenti non trovano risposta. Pensare che Netflix possa non supportare una delle serie TV più di successo sulla sua piattaforma risulta parecchio strano, soprattutto perché Brooker e Jones sono sembrati, in precedenza, d’accordo per firmare per ulteriori episodi. “Non credo che ci sia qualcosa che ci fermi” rivelò Brooker a Digital Spy qualche tempo fa.

Black Mirror vedrà presto la luce, quindi? Anche questo non è detto. La realizzazione di Bandersnatch ritardò di diversi mesi l’uscita della quinta, costringendo gli showrunner a ridurre anche il numero di episodi. Nulla impedisce, quindi, che future notizie potranno essere rilasciate anche alla fine del 2020.