ARLO PRO 3: la telecamera di sicurezza di nuova generazione che registra immagini a 2K di risoluzione con HDR

Arlo Pro 3 rappresenta un ulteriore passo avanti nella tecnologia già vincente di Arlo Pro 2. Offrendo una risoluzione in 2K con High Dynamic Range (HDR), un faretto integrato con visione notturna a colori e un ampio campo visivo di 160 gradi, Arlo Pro 3 restituisce immagini chiare e nitide che vantano quasi l’80% di pixel in più rispetto al suo predecessore. Pro 3 include anche il nuovo Smart Hub che gestisce in modo sicuro il traffico di rete verso la telecamera, oltre a migliorarne la potenza e le prestazioni WiFi, per una maggiore autonomia e durata della batteria.

ARLO GO: la videocamera di sicurezza che puoi portare sempre con te

Arlo Go è la videocamera di sicurezza 100% senza fili, “custode” del vostro relax vacanziero ed estremamente pratica. Arlo Go funziona con la rete telefonica mobile (3G e 4G LTE) e può essere posizionata praticamente ovunque senza la necessità di essere collegata a una rete WiFi, fornendo così agli utenti un sistema di monitoraggio veloce e semplice da utilizzare anche nelle località più remote. Basta acquistare e inserire una SIM con traffico dati per avere la sicurezza a portata di mano.

ARLO DOORBELL&CHIME: progettati per offrire flessibilità e semplicità dell’installazione fai da te

Si possono associare alle telecamere wireless Arlo o ad Arlo Lights per una visione completa della porta d’ingresso o come soluzione stand-alone. Attraverso l’app gratuita Arlo, gli utenti possono connettersi ad Arlo Audio Doorbell per comunicare con i propri visitatori direttamente dallo smartphone o dal tablet. Per rendere completa l’esperienza di ingresso della smart home è possibile associare l’accessorio Arlo Chime che emette un segnale acustico, ogni volta che viene rilevato un movimento.

ARLO BABY: per vegliare sempre sul tuo bambino – Per Techie Family

Il design di Arlo Baby si presenta con un look adatto a integrarsi in pressoché qualsiasi stanza, in modo discreto ed elegante. Trattandosi di un device che deve lavorare a stretto contatto con i bambini, Arlo ha pensato anche a diverse opzioni di personalizzazione, che lo trasformano in un simpatico personaggio del tutto simile a quelli dei cartoni animati. Arlo Baby è in grado di riprendere senza soluzione di continuità quanto avviene all’interno della stanza in cui è posizionato e le immagini possono essere visualizzate in streaming in tempo reale su smartphone, attraverso l’applicazione ufficiale fornita da Arlo, anche da remoto. Sono inoltre presenti luci LED e a infrarossi per controllare ogni movimento del bambino senza disturbarne il riposo. Grazie alla presenza di microfono e altoparlante, poi, è possibile parlare con il piccolo anche a distanza, direttamente dal telefono, così da tranquillizzarlo se necessario.

Tutti i prodotti sono disponibili per l’acquisto direttamente su Amazon.