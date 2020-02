La Stagione 4 di Apex Legends è qui! L’aggiornamento ha introdotto diverse novità molto interessanti, prima tra tutte, una nuova Leggenda: Revenant, una spietata macchina da guerra con abilità che lo rendono un agile assassino. Nel trailer di lancio della nuova stagione – Assimilazione – Revenant uccide Forge, inizialmente annunciato come nuovo eroe giocabile di Apex Legends.

Revenant può essere acquistato spendendo 12.000 monete rosse di Apex Legends. Si tratta di un eroe con Basso Profilo, colpirlo è più difficile, ma i danni subiti aumentano del 5%. Ecco le abilità di Revenant:

Stalker (ABILITA’ PASSIVA). Quando accovacciato, Revenant si muove molto più velocemente rispetto gli altri eroi e può arrampicarsi su muri più alti .

Silenzio (ABILITA' TATTICA). Revenant lancia un dispositivo che infligge danni e silenzia le abilità nemiche per dieci secondi .

Totem della Morte (ABILITA' SUPREMA). Concede agli alleati una vita extra. Quando il totem è attivo, anziché morire, gli amici feriti vengono teletrasportati al totem.

Apex Legends, la Stagione 4 introduce anche nuove aree della mappa

Questa, tuttavia, non è l’unica novità introdotta dall’ultimo aggiornamento di Apex Legends. La Stagione 4 ha anche apportato una serie di modifiche alla mappa Confini del Mondo: è stato introdotto il Campo di Ricerca, un’area situata tra Epicentro e Skyhook e in cui è possibile trovare un vero e proprio arsenale; il nuovo Planet Harvester, una struttura per l’estrazione di metalli dal sottosuolo che ha provocato una grossa voragine che divide in due l’area di Capitol City. Oltre ciò, non manca il nuovo Battle Pass, grazie al quale riscattare fantastici premi man mano che si aumenta di livello, tra cui skin leggendarie per armi ed eroi.