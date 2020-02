YouTube: le entrate pubblicitarie sono quasi raddoppiate

Nel 2019, i ricavi pubblicitari di YouTube sono stati di $ 15,15 miliardi, il che rappresenta una crescita dell’86% dal 2017. Al contrario, la principale attività di ricerca di Google è cresciuta del 40% a $ 98,1 miliardi negli ultimi due anni. Ovviamente, l’attività di ricerca di Google è ancora più matura di YouTube e la crescita del 40 percento è ancora piuttosto impressionante. Ma l’importanza di YouTube per il business Alphabet non può essere sopravvalutata; infatti, Sundar Pichai ha messo in evidenza la crescita della pubblicità su YouTube su quasi tutte le chiamate alle entrate che abbiamo ascoltato negli ultimi anni.

Le entrate di Google e Youtube sembrano aumentare di anno in anno

La categoria “altre entrate” di Alphabet è un’altra a cui siamo sempre interessati. È l’unico modo in cui possiamo davvero avere un’idea di come stanno andando progetti come la divisione hardware di Google. In questo trimestre, gli altri ricavi sono ammontati a $ 5,3 miliardi, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente – qualcosa che potrebbe suggerire che il lancio di Pixel 4 ha avuto un po ‘più di successo rispetto al lancio di Pixel 3 nel 2018. Ma questa categoria include anche cose come il Play Store e “Entrate non pubblicitarie di YouTube” (che probabilmente sono cose come il servizio di abbonamento YouTube Premium), quindi non possiamo dire con certezza quanto di tutto ciò sia dovuto all’hardware. Indipendentemente da ciò, la categoria “altre entrate” è cresciuta del 56 percento negli ultimi due anni – quindi, come YouTube, ha sovraperformato l’attività di ricerca di annunci di Google.