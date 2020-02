Il volantino Comet “ruba” i clienti a Unieuro con il lancio di una campagna promozionale di altissimo livello, a prezzi effettivamente alla portata di ogni consumatore, sebbene comunque non vada a toccare i più grandi top di gamma del periodo.

Tutto trova alla base il classico ed amato Tasso Zero, ovvero la possibilità per l’utente finale di richiedere un prestito senza interessi, da ripagare con addebiti fissi mensili sul conto corrente bancario. Per ottenerlo sarà necessario presentare le buste paga dei mesi precedenti, superando prima una soglia minima di spesa, poi la valutazione d’affidabilità.

Volantino Comet: i prezzi sono davvero invitanti

Il prezzo più invitante dell’intero volantino Comet è sicuramente rappresentato dallo Huawei Nova 5T, un dispositivo dall’indubbia qualità, tramite il quale l’utente può raggiungere prestazioni fotografiche altissime, grazie alla presenza di 4 sensori posteriori. La richiesta per l’acquisto si ferma sui 399 euro.

In alternativa è possibile puntare anche verso l’Oppo Reno 2, un terminale appartenente alla fascia medio-alta del mercato, oggi acquistabile con un esborso finale di 499 euro (ma da consigliare assolutamente a coloro che vogliono risparmiare e godere di prestazioni quasi al livello dei top di gamma).

Il volantino Comet resta ricchissimo anche di sconti appartenenti a categorie merceologiche differenti, come elettrodomestici, notebook, tablet, accessori per il computer e così via. Tutti gli acquisti, lo ricordiamo, possono essere effettuati sia online che nei punti vendita, per una compravendita completata sul sito potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione.