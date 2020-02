Toyota e Panasonic inizieranno a produrre batterie EV, ecco quando

Toyota e Panasonic: l’accordo prevede varie soluzioni per i nuovi veicoli elettrici

Come previsto, Toyota è il proprietario di maggioranza dell’azienda con una quota del 51%. I due hanno anche confermato che Prime Planet Energy produrrebbe batterie sia per Toyota che per una varietà di altre case automobilistiche. Andando avanti, hanno in programma di sviluppare anche nuovi tipi di celle di potenza.

“Le batterie – come soluzioni per fornire energia alle automobili e varie altre forme di mobilità e come soluzioni per vari tipi di problemi ambientali – dovrebbero svolgere un ruolo centrale nella società in futuro – un ruolo che supporta la vita delle persone” Toyota e Panasonic hanno detto.

Il patto ha molto senso per entrambe le società. Dal punto di vista di Toyota, una fornitura costante di batterie aiuterà l’azienda nel tentativo di aumentare la produzione di veicoli elettrici . Per Panasonic, nel frattempo, l’accordo consentirà alla società di diventare un operatore ancora più dominante sul mercato.