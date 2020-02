Sky ha quest’oggi presentato al mondo la campagna Sky 0, l’idea nata dalle menti degli addetti ai lavori dell’azienda con la quale promette di azzerare le emissioni di carbonio entro la fine del 2030, sempre nell’ottica di un futuro più green ed eco-friendly.

Il progetto è ammirevole e molto ambizioso, ma Sky ci ha sempre abituati a rispettare perfettamente le aspettative e gli obiettivi che si è imposta nel tempo. Entro il 2030, infatti, le emissioni di carbonio delle persone che utilizzano il servizio, dei fornitori e delle sue attività saranno completamente azzerate.

La decisione porterà a diventare completamente net zero carbon per:

una migliore efficienza energetica di tutti i prodotti presenti nelle case degli utenti.

uno sviluppo di studi televisivi più sostenibili nel mondo.

la resa di tutte le produzioni Sky Originals a zero emissioni.

la trasformazione della flotta di 5000 veicoli aziendali in veicoli a zero emissioni.

in veicoli a zero emissioni. la trasformazione delle 11’000 aziende che lavorano con Sky verso la via eco-friendly.

che lavorano con Sky verso la via eco-friendly. il piantare alberi, alghe marine e mangrovie, il cui compito sarà di assorbire il carbonio.

In un futuro non troppo lontano, Sky richiederà la certificazione degli obiettivi al STBi (Science-Based Target Initiative), andando poi a pubblicare il proprio impatto ambientale.

Sky 0: le parole dei membri dell’azienda

“Stiamo per entrare in un periodo davvero critico“, afferma Jeremy Darrock (Sky Group Chief Executive), “con un lungo percorso in cui assisteremo ad un miglioramento climatico, tutte le aziende hanno l’opportunità di accelerare il progresso, diventando allo stesso tempo parte della soluzione, dobbiamo agire adesso perchè il pianeta non può attendere“.

Sky, inoltre, utilizzerà tutti i propri canali per parlare a milioni di persone, ed ispirarle a #GoZero, in aggiunta alle campagne attuali Ocean Rescue e Rainforest Rescue, che hanno visto l’azienda sempre in prima linea per i cambiamenti climatici o ambientali.