Samsung: aggiornato Gear S2 per migliorare la durata della batteria

Samsung, l’azienda non vuole abbandonare i suoi vecchi prodotti

Per quanto riguarda il contenuto dell’aggiornamento, SamMobile afferma che migliora la durata della batteria e rende l’orologio più sicuro. C’è anche almeno un rapporto che dice che porta l’ interfaccia One UI del Galaxy Watch Active 2 sul dispositivo. Non abbiamo a disposizione un Gear S2 per ricontrollare questa affermazione e non c’è menzione di un aggiornamento dell’interfaccia utente nel registro delle modifiche, quindi se possiedi un Gear S2, è meglio non sperare troppo prima di scaricare il 6.79 File MB.

Detto questo, Samsung ha una storia di supporto ai suoi smartwatch Tizen più vecchi . A maggio, ad esempio, ha aggiornato Galaxy Watch, Gear S3 e Gear Sport per portare un sacco di funzionalità Galaxy Watch Active a quei dispositivi più vecchi. In ogni caso, nuova interfaccia o no, non ci lamenteremo del fatto che Samsung continui a supportare uno dei suoi prodotti più vecchi.