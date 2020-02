Una immagine teaser trapelata online soltanto ieri ci aveva suggerito che l’erede dello scorso Pocophone F1 del sub-brand di Xiaomi sarebbe stato in sostanza una versione re-branded del Redmi K30, e così è stato. Il nuovo Poco X2 è appena approdato in veste ufficiale per il mercato indiano ed è molto simile al device di casa Redmi.

Poco X2 ufficiale: display con doppio foro e SoC Snapdragon 730G

Il nuovo terminale a marchio Poco riprende il design che abbiamo avuto modo di scoprire con lo scorso Redmi K30. Sul fronte, infatti, lo smartphone è caratterizzato da un display con un doppio foro sul lato destro del pannello. Nello specifico, qui abbiamo un pannello in 20:9 da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con un refresh rate pari a 120Hz e con supporto HDR10.

Stesse caratteristiche tecniche del device di Redmi anche in ambito prestazionale. Poco X2 è infatti alimentato dal processore Snapdragon 730G ed è disponibile in diversi tagli di memoria pari a 6 o 8 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage interno. Il comparto fotografico è poi composto da una quad camera posteriore con dei sensori fotografici rispettivamente da 64 (Sony IMX686)+8 (grandangolo)+2+2 megapixel. Le selfie camere anteriori sono invece costituite da sensori fotografici pari a 20+2 megapixel. Sono inoltre presenti la porta USB Type C, il jack audio per le cuffie, un sensore biometrico fisico posto sul frame laterale, sensori a infrarossi e una batteria da 4500 mAh.

Prezzi e disponibilità

Quello che più ci interessa di questo smartphone è il suo prezzo di vendita, e anche con questo smartphone l’azienda sembra non averci deluso. Poco X2 sarà infatti disponibile all’acquisto in India ad un prezzo di partenza di circa 205€ al cambio attuale, un prezzo niente male per le specifiche offerte da questo dispositivo. Vi ricordiamo infine che il device è disponibile in tre diverse colorazioni: Atlantis Blue, Matrix Purple e Phoenix Red.