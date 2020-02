Una nuova passa a Vodafone fa paura alle dirette concorrenti del mercato, stiamo parlando della Special Unlimited da 7 euro, una soluzione oggi distribuita anche in versione SMS winback e teleselling, oltre che operator attack.

La promozione in oggetto è da tempo disponibile sul territorio nazionale in esclusiva per gli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale in generale. I costi di attivazione appaiono essere abbastanza elevati, a tutti gli effetti parliamo di 12 euro per l’offerta e di 10 euro per l’acquisto della SIM, con portabilità del numero obbligatoria. Nell’ultimo periodo è stata avviata anche la distribuzione come SMS winback, quindi proposta direttamente tramite messaggio informativo, e teleselling, nonché chiamata diretta dal call center dedicato (senza preferenze o particolarità in merito ad una determinata provenienza).

Passa a Vodafone: la Special Unlimited continua a fare faville

Indipendentemente dalla versione attivata, la promozione garantisce ugualmente l’accesso a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando per illimitati minuti per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale, e SMS senza limiti da spendere verso qualunque operatore telefonico.

Il costo fisso, pari a 7 euro al mese, deve essere pagato tramite addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente è costretto ad acquistare nel momento in cui richiederà la portabilità. Da non dimenticare, inoltre, la completa assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, in questo modo si potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza temere di incappare in una penale. La navigazione è possibile fino alla velocità massima pari a 600Mbps in download.