La serie televisiva Narcos mandata in onda su Netflix ha riscosso un successo incredibile, ma ha riscuotere un successo ancor più incredibile è il suo spin-off, Narcos: Messico. Carlo Bernand e Doug Miro hanno inizialmente pensato ad una quarta stagione, ma poi hanno deciso di iniziare una seconda serie televisiva.

Il protagonista della serie è Felix Gallardo che con le sue vicende ha appassionato in tantissimi. Tra pochissimi giorni è possibile guardare il seguito di questa prima stagione, ma eccovi svelati alcuni dettagli nel paragrafo qui di seguito.

Narcos: Messico in arrivo su Netflix, cosa aspettarsi dalle nuove puntate

Come anticipato precedentemente, Felix è il protagonista poiché capo del cartello di Guadalajara in Messico. L’ambientazione è quella degli anni ’80 e la trama racconta delle sue vicende e del suo traffico di droga.

Anche in questo secondo capito, l’impero di Felix Gallardo ha l’obiettivo di esportare negli USA l’eroina, la cocaina e la marijuana.

Per quanto riguarda i personaggi, gli sviluppatori della serie televisiva hanno confermato il ritorno di tutti i personaggi principali della prima, ad eccezione di Micheal Pena; a prendere il suo posto è un agende della DEA con il nome di Walt Breslin che ha accettato il caso per vendicare la morte di un suo collega.

Secondo quanto dicono le dichiarazioni di IMDB le puntante mandate in onda sono otto e dalla durata di 55/70 minuti come quelle della prima stagione. Per il resto delle informazioni è meglio attendere l’uscita delle nuove puntate, prevista per il 13 di Febbraio di quest’anno.