A partire dal 27 gennaio, gli utenti Nintendo Switch potranno ampliare il proprio catalogo di giochi con un nuovo titolo simulativo. Motorcycle Mechanic Simulator permetterà ai giocatori di impersonare un meccanico per moto e montare e smontare i veicoli.

Il gameplay, come è facile intuire, si basa sull’acquisto, la riparazione e la vendita dei motocicli. La fase di acquisto sarà molto diversificata e potranno essere acquistate moto rotte o vendute all’asta.

Motorcycle Mechanic Simulator arriva su Nintendo Switch

Anche le possibilità di riparazione sono tantissime e ogni modifica avrà ripercussioni dirette sulla guidabilità della moto. Ogni moto infatti potrà essere testata per valutare la bontà delle riparazioni con una prova diretta su strada.

La parte più importante del gameplay è ovviamente riparare, e Motorcycle Mechanic Simulator offre una simulazione accurata. Oltre a concentrarsi sulle singole moto, il titolo permetterà di ampliare il proprio garage per migliorare l’approccio alle riparazioni.

Tutti i giocatori interessanti potranno acquistare il titolo direttamente sul Nintendo eShop. Di seguito invece è possibile ammirare il trailer di lancio.

Per gli utenti amanti dello sport invece, dobbiamo segnalare l’arrivo di Super Tennis sempre a cura del publisher Ultimate Games SA e sempre su Nintendo Switch. Il gameplay in questo caso è semplice e molto veloce in quanto il gioco si basa su partite di tennis in cui il tempismo è essenziale.

Grazie allo stile retrò gli utenti si potranno concentrare completamente sul gameplay e sfidare i propri amici in varie modalità di gioco. Le location sono varie e includono arene situate a Berlino, Londra, New York e Tokyo. Il gioco è acquistabile sulla pagina dedicata raggiungibile a questo indirizzo.