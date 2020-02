Anche in queste prime settimane di 2020 la presa di Iliad sul pubblico è molto alta. Il provider di telefonia francese continua ad essere estremamente popolare su scala nazionale, merito anche delle sue promozioni low cost. I prezzi di Iliad sono i più competitivi sul mercato ed inoltre, almeno ad ora, l’operatore garantisce tariffe bloccate e senza rimodulazioni a tutti gli abbonati.

Iliad, gli utenti sono ancora alla ricerca di questo servizio

Non c’è nessun dubbio sul fatto che la Giga 50 sia la ricaricabile più in voga del momento. Tra gli utenti di altri operatori è partita la corsa per sottoscrivere questa promozione che mette a disposizione minuti ed SMS illimitati con 50 Giga al costo di 7,99 euro.

Nel corso delle ultime settimane, proprio in relazione a Giga 50, è emerso un punto molto critico. Non tutte le persone possono accedere con semplicità a questa promozione. Ad esempio, chi è già abbonato ad Iliad – con le precedenti ricaricabili Giga 30 o Giga 40 – non ha la facoltà di cambiare la sua tariffa.

Rispetto a quelle che erano le promesse, Iliad ancora non ha previsto un servizi per il cambio di tariffa gratuito. Gli utenti che in passato hanno scelto la Giga 30 oggi non possono attivare la Giga 50 a meno di una nuova attivazione di una nuova rete con un numero inedito.

Tale mancanza penalizza e non poco tutti gli abbonati del gestore francese. Dopo le polemiche scatenatesi via social durante gli scorsi giorni, ora vi è un momento di attesa per scoprire se Iliad rilascerà a breve questo servizio che pure era sponsorizzato nei primi mesi di attività del provider.