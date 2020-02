Navigare senza limiti e ovunque ci si trovi non è più un sogno: da oggi in poi con l’istituzione della nuova linea WiFi ogni persona potrà soddisfare le proprie esigenze a costo zero. Voluta fortemente dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’iniziativa che ha sta consentendo la diffusione e l’istituzione di una nuova Smart Nation su tutto il territorio della penisola procede a gonfie vele: ecco tutto ciò che sappiamo al riguardo.

WiFi gratis in tutta Italia: ecco come sarà possibile navigare senza spendere più un euro ovunque ci si trovi

Con un obiettivo di copertura prefissato a circa 7500 comuni dislocati in tutta Italia, il progetto per la diffusione della linea WiFi ha attualmente raggiunto quasi 3000 amministrazioni. Grazie ad un accurato lavoro effettuato dalle diverse aziende a cui sono stati affidati i compiti per l’installazione degli hotspot, sono già numerosi gli utenti che si sono iscritti al servizio e sfruttano ogni giorno il WiFi per le proprie esigenze.

Parliamo di registrazione poiché, infatti, sarà necessario registrarsi attraverso l’apposita applicazione per poter trarne giovamento; in tutto ciò, in ogni caso, non bisogna nutrire alcuna paura visto che tutto il processo sarà gratuito e anche l’usufruizione della connessione internet non graverà in alcun modo sulla propria bolletta o sul credito della propria SIM.

per conoscere, infine, tutte le impostazioni HotSpot già presenti sul territorio italiano, vi rimandiamo al sito ufficiale che presenta la mappa aggiornata in tempo reale. Sullo stesso portale, inoltre, sarà possibile trovare anche l’applicazione scaricabile sia su dispositivi Android che su quelli iOS.