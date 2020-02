Google Foto: l’abbonamento di prova stampa le tue foto migliori

Google Foto: il servizio è soprattutto per chi è appassionato di fotografia

Abbiamo chiesto a Google se può elaborare i suoi piani per la sperimentazione, inclusa la possibilità di un’implementazione più ampia.

Il test è presentato come ideale per coloro che vogliono incorniciare le loro istantanee o e come “doni a qualcosa di importante”. Potrebbe sicuramente essere utile se sei un appassionato fotografo che desidera copie tangibili del tuo lavoro migliore. Ciò potrebbe aiutare Google a tagliare i suoi profitti anche quando i clienti non pagano per spazio di archiviazione aggiuntivo. Detto questo, questa potrebbe essere una vendita difficile nella sua forma attuale. Non hai solo bisogno di scattare almeno 10 foto al mese per avere un senso, ma dovresti scattare delle foto in cui ti presenti bene in modo di poterle stampare per i posteri. Questo non sarà di grande aiuto se usi semplicemente Google Foto come backup per le tue foto di Instagram.