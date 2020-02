Dyson ha brevettato un depuratore d’aria indossabile che può essere utilizzato come cuffia nel tentativo di contrastare gli effetti dannosi dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana. Come riportato da Bloomberg, il deposito presso l’Ufficio della proprietà intellettuale risale al luglio 2018 ma è stato reso pubblico solo la scorsa settimana.

La descrizione del brevetto afferma: “Uno scopo della presente invenzione è quello di fornire un purificatore d’aria indossabile che fornisca una migliore purificazione dell’aria e prestazioni di erogazione dell’aria rispetto ai precedenti depuratori d’aria indossabili.

Dyson, il brevetto potrebbe non vedere mai la luce del giorno

Il depuratore stesso è indossato sopra le orecchie dell’utente ed è progettato per affrontare il problema dell’inquinamento atmosferico. Il brevetto rileva lo sfondo dell’inquinamento atmosferico in aumento e tutti i rischi che ciò comporta per la salute umana. Nota inoltre che la maggior parte dei depuratori d’aria indossabili di solito coprono il naso e la bocca dell’utente, il che è scomodo e non socialmente accettabile. Dyson ha cercato di risolvere questo problema creando un purificatore d’aria indossabile che fa entrambe le cose.

I motori del sistema di purificazione dell’aria girano a 12.000 giri / min e sono collocati all’interno dei padiglioni auricolari. Aspirare 1,4 litri di aria al secondo potrebbe causare un flusso d’aria rumoroso. Tuttavia, Dyson afferma che la velocità di rotazione da 10-12.000 RPM può “essere efficacemente annullata da un tipico sistema di cancellazione del rumore attivo (ANC)”.

Ora, mentre un brevetto non è sicuramente la conferma che questo prodotto vedrà mai la luce del giorno, Dyson ha fatto incredibili progressi negli ultimi anni. Forse un depuratore d’aria da indossare con le cuffie integrate è la prossima grande novità.