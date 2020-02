La All-In 100 Unlimited di 3 Italia è una delle promozioni più interessanti ed intriganti del momento, sopratutto per la possibilità di mettere le mani su 100 giga di traffico dati alla velocità del 3G/4G, spendendo solamente 6,99 euro al mese.

La limitazione più grande, quando parliamo di offerte di questo tipo, riguarda sicuramente l’impossibilità di raggiungerle a prescindere dalla provenienza; sono a tutti gli effetti delle operator attack alle quali vi potranno accedere solamente i provenienti da Iliad o da un operatore virtuale in generale con portabilità obbligatoria.

Da qualche giorno la All-In 100 Unlimited ha subito una modifica importante, il costo di attivazione che l’utente dovrà versare inizialmente non sarà più pari a 6,99 euro, ma è stato completamente azzerato; l’unica cifra da considerare riguarderà i 10 euro necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile e nient’altro. Sempre presente, invece, il vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro i quali non sarà possibile cambiare azienda senza incappare nel pagamento di una penale di addirittura 49 euro. Prestate attenzione però, la promozione richiede il versamento del canone tramite conto corrente bancario, ciò sta a significare che le rate verranno addebitate in automatico (senza possibilità di pagare tramite credito residuo), come anche l’eventuale penale.

3 Italia: cosa contiene la All-In 100 Unlimited

La All-In 100 Unlimited resta essere una promozione davvero incredibile, al suo interno si trovano 100 giga di traffico dati alla velocità del 4G, nonché illimitati minuti per telefonare a chiunque senza distinzioni sull’operatore telefonico. E’ presente infine il servizio Giga Bank, utile sopratutto per accumulare i giga non consumati nelle mensilità precedenti.