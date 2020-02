Il volantino Trony appare essere senza rivali in Italia, gli sconti pensati dall’azienda puntano far sognare gli utenti in quanto offrono la possibilità di spendere pochissimo su alcuni acquisti, senza essere necessariamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, non è attiva su tutto il territorio nazionale, ma risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei negozi delle regioni Calabria e Sicilia fino all’11 febbraio; gli acquisti dovranno essere necessariamente completati in loco, nemmeno sul sito ufficiale dell’azienda.

Al raggiungimento di una cifra minima di spesa è inoltre possibile optare per la rateizzazione senza interessi, o meglio definita come Tasso Zero. Il consumatore che soddisfa i requisiti per l’affidabilità creditizia avrà l’opportunità di richiedere un prestito da restituire in rate fisse addebitate direttamente sul conto corrente (in automatico).

Volantino Trony: le offerte migliori della giornata

L’attenzione dell’azienda si è riversata comunque su quasi tutte le fasce di mercato, a partire dai top di gamma come Huawei P30 Pro o Samsung Galaxy S10+ in vendita rispettivamente a 699 e 849 euro, per finire poi nel segmento dei più richiesti del momento.

Primo fra tutti lo Huawei Nova 5T, uno dei dispositivi che più abbiamo apprezzato nel 2019 per l’ottimo rapporto qualità/prezzo offerto all’utente finale, a conti fatti è acquistabile con un esborso di soli 399 euro nella versione no brand.

