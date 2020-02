Inizia il mese di febbraio, ma non cambia la strategia commerciale in casa Vodafone. Anche in questo ultimo mese d’inverno, il provider britannico è intenzionato a sfidare Iliad sul suo territorio. Così come il gestore francese, anche Vodafone ha deciso di investire molto sulle offerte low cost. Ecco quindi che nasce una valida alternativa ad una delle migliori ricaricabili del mercato, la Giga 50 della stessa Iliad.

Vodafone, ecco l’offerta Special con minuti e 50 Giga

Il provider inglese non vuole sfigurare rispetto a quelli che sono i canoni di Iliad. In una serie di punti vendita sparsi sul suolo italiano è ancora possibile attivare la ricaricabile Special 50 Giga.

Gli utenti che scelgono questa promozione riceveranno un pacchetto di contenuti che comprende minuti illimitati per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono 50 Giga per la navigazione in internet. Il costo di rinnovo dell’offerta si attesta sui 7,99 euro. Anche per quanto concerne la tariffa mensile, quindi non vi è divergenza con la già citata Giga 50 di Iliad.

Chi sceglie di entrare in Vodafone con questa ricaricabile dovrà soltanto aggiungere alla quota mensile una cifra una tantum di 10 euro per il rilascio della SIM.

La Special 50 Giga garantisce anche dei servizi aggiuntivi come la possibilità di navigare in internet con la velocità 4,5G e la condivisione della stessa rete grazie allo strumento dell’hotspot personale.

Unico appunto da fare. Chi vuole sottoscrivere la promozione Special 50 Giga deve necessariamente richiedere la portabilità del numero da altro operatore. Per l’attivazione basta rivolgersi in uno store ufficiale.