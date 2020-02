Attivare una torna in Vodafone e spendere poco è davvero semplicissimo, basta solamente essere in possesso di determinati requisiti, come una SIM ricaricabile di un operatore telefonico virtuale o di Iliad. I fortunati utenti che li rispetteranno, infatti, potranno mettere le mani anche su 50 giga di traffico dati, spendendo solamente 7 euro al mese.

Avete capito bene, la torna in Vodafone più in voga del momento è sicuramente la Special Unlimited, una soluzione con la quale si riescono a coniugare minuti, SMS e giga ad un prezzo veramente risicato. Rispettando e soddisfacendo i suddetti requisiti, l’utente dovrà richiedere la portabilità, pagare 12 euro per la promozione e 10 euro per la SIM ricaricabile, nonché poi 7 euro al mese direttamente tramite il credito residuo.

Torna in Vodafone: la promozione da cogliere al volo

Superato il primo scoglio la strada appare essere tutta in discesa, il cliente potrà accedere a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, passando per illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia e SMS senza limiti da inviare agli stessi identici utenti.

Come per ogni offerta Vodafone, anche in questo caso è da ritenersi assente alcun tipo di vincolo contrattuale, sarà possibile richiedere la portabilità quando e come si vorrà, senza rischiare di dover pagare penali o sottostare a limitazioni particolari. Ricordate inoltre che, la massima velocità di navigazione possibile è stata impostata a 600Mbps in download; l’attivazione della torna in Vodafone è possibile solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale o altrove.