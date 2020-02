Negli ultimi anni, durante il processo di digitalizzazione avvenuto sull’intero pianeta, le APP di messaggistica istantanea come Whatsapp e Telegram hanno letteralmente conquistato l’intero mondo. Ad oggi, infatti, 4 utenti su 5 utilizzano regolarmente questi servizi per tenersi in contatto con amici e familiari.

La situazione, infatti, sembra essere del tutto paradossale poiché nonostante le chiamate siano molto più rapide e maggiormente comprensive, i consumatori di tutto il mondo continuano a scegliere i messaggi come principale mezzo di comunicazione. La maggior parte delle informazioni che circolano su internet, infatti, passano attraverso la messaggistica che, con l’approdo di Whatsapp e Telegram, è stata portata ad un nuovo livello.

SMS 2.0: addio ai classici messaggi da 160 caratteri, ecco come funzionano

Se da un lato Whatsapp e Telegram hanno migliorato la messaggistica, dall’altro queste due app hanno completamente eclissato i classici SMS. Di recente, però, pare che gli utenti stiano tornando ad utilizzare di questi ultimi per via del fatto che non hanno bisogno di una connessione ad internet. Ciò, quindi, li rende praticamente immuni ai continui disservizi di Tim, Wind, Tre e Vodafone.

In seguito alla recente crescita degli SMS, Google ha deciso di dare una marcia in più a questa ormai vecchia tecnologia presentando per la prima volta gli SMS 2.0. I nuovi SMS, quindi, si baseranno sulla tecnologia introdotta dal protocollo RCS, Rich Communication services, che permetterà a questi ultimi di inviare anche file, video ed immagini.

La nuova tecnologia degli SMS 2.0 è, ovviamente, ancora work in progress ma alcuni paesi come la Francia e il Regno Unito hanno già iniziato ad utilizzarla. Ciò, quindi, fa ben sperare per un’imminente arrivo anche nel nostro paese.