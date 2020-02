Gli smartphone sono diventati indispensabili all’interno delle nostre vite. Molte persone li considerano al di sopra di tutto e li usano per gestire i contatti ed ogni più minuzioso aspetto della quotidianità. Come ogni altro dispositivo tecnologico emettono radiazioni.

Come risaputo ogni device integra al suo interno un certo numero di microchip che funzionano ad una certa frequenza. C’è il circuito del WiFi, quello della rete mobile 4G e 5G, il sistema di comunicazione senza fili per Bluetooth ed NFC ed ulteriori apparati di supporto per la gestione dell’Intelligenza Artificiale legata alle fotocamere ed al GPS.

Ognuna di queste componenti genera una frequenza avente una certa potenza di trasmissione che, secondo le norme Europee, non deve superare il limite imposto dal cosiddetto valore SAR di riferimento. Si tratta del tasso di assorbimento specifico oltre il quale si entra nella soglia di pericolo.

Alcuni telefoni si avvicinano di molto al valore di confine sancito per i 2 Watt per chilogrammo. Succede soprattutto con dispositivi di importazione estera provenienti dalla Cina. Marchi come Xiaomi e Huawei si sono dovuti adeguare alle normative comunitarie provvedendo ad opportuni aggiornamenti dopo le segnalazioni di rischio sopravvenute nel corso dei mesi postumi la commercializzazione dei device.

Nonostante non vi siano casi in cui si sfori il limite imposto è bene considerare quali possano essere i device a rischio. Sono quelli che più si approssimano al valore di picco e per i quali è necessaria un’attenta valutazione. A tale scopo è stata realizzata una lista completa che include i modelli con i valori maggiori.

Radiazioni più alte per questi smartphone

Xiaomi Mi A1: 1,75 W/kg

OnePlus 5T: 1,68 W/kg

Huawei Mate 9: 1,64 W/kg

Xiaomi Mi Max 3: 1,58 W/kg

OnePlus 6T: 1,55 W/kg

HTC U12 Life: 1,48 W/kg

Honor 8: 1,5 W/kg

Huawei P9 Plus: 1,48 W/kg

Motorola Moto Z2 Play: 1,455 W/kg

Xiaomi Mi Mix 3: 1,45 W/kg

Huawei GX8: 1,44 W/kg

Huawei P9: 1,43 W/kg

Huawei Nova Plus: 1,41 W/kg

Google Pixel 3 XL: 1,39 W/kg

OnePlus 5: 1,39 W/kg

Xiaomi Mi9: 1,389 W/kg

Apple iPhone 7: 1,38 W/kg

Huawei P9 Lite: 1,38 W/kg

Xiaomi Mi 9T: 1,34 W/kg