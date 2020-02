Presto, la serie Moto G8 di Motorola potrebbe arricchirsi di due nuovi smartphone: oltre la variante base, è atteso il debutto di Moto G8 Power che, così com’è accaduto con le proposte precedenti, dovrebbe distinguersi dagli altri modelli per la presenza di una batteria più grande.

Qualche giorno fa, sia Moto G8 che Moto G8 Power sono stati protagonisti di un grande leak che ha rivelato molte informazioni sulle specifiche tecniche dei prossimi smartphone. Nelle scorse ore, invece, Moto G8 Power è apparso su Geekbench, facendo trapelare ulteriori dettagli sulle sue caratteristiche.

Motorola Moto G8 Power, le caratteristiche

Stando a quanto emerge dalle informazioni riportate su Geekbench, Moto G8 Power sarà alimentato da un Chipset Qualcomm Snapdragon 665 octa-core a 1,80 GHz accompagnato da 4 GB di RAM. Molto probabilmente, questa non sarà l’unica variante disponibile e lo smartphone potrebbe debuttare sul mercato con diverse opzioni di memoria.

Quanto alle altre caratteristiche, Moto G8 Power dovrebbe essere dotato di uno schermo FHD+ da 6,36 pollici, una grande batteria da 5.000 mAh con supporto alla Quick Charge 3.0 da 18 W ed un comparto fotografico esterno composto da quattro sensori (principale da 16 MP + 2 MP + 8 MP + 8 MP). La fotocamera frontale, invece, dovrebbe essere da 25 MP.

Per il momento, questo è tutto quel che sappiamo sul prossimo smartphone Motorola. Il suo debutto potrebbe essere imminente, ma ci azzardiamo a compiere delle semplici ipotesi dal momento in cui l’azienda non ha ancora rilasciato alcuna informazione a riguardo, né confermato quanto emerso in Rete in questi giorni. Insomma, non ci resta che attendere per scoprire maggiori informazioni su Moto G8 Power.