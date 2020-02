Nel corso di questi mesi Iliad si è imposto nel nostro paese come uno dei gestori di telefonia più popolari. I risultati della compagnia francese sono sempre migliori, anche in termini di numeri. Gran parte del merito per questo successo va dato alla promozione Giga 50. Questa ricaricabile, con un pacchetto di consumi no limits a 7,99 euro, resta forse la più conveniente per il pubblico.

Iliad, il metodo per evitare ogni problema di rete

Con l’arrivo del nuovo anno tutti i clienti di Iliad cercano una soluzione a quello che è stato un problema spesso fastidioso nel recente passato: le anomalie di rete internet. Anche a causa della sua giovane età, il provider francese ancora non può garantire ai suoi abbonati una copertura totale del territorio.

Risposte importanti in tal senso ci saranno nel corso dei prossimi mesi, quando l’operatore completerà il suo lavoro per la costruzione di infrastrutture di proprietà. Solo allora il gestore potrà garantire maggiore affidabilità a tutti i suoi clienti.

Nell’attesa di questo ulteriore periodo di transizione, gli utenti possono utilizzare la soluzione fai da te, divenuta oramai un vero e proprio evergreen. E’ risaputo, infatti, che in caso di problemi è possibile disattivare temporaneamente la connessione 4G per navigare sotto rete 3G. Con il 3G a fronte di minor performance in termini di velocità ci sarà più stabilità.

Il passaggio a 3G è uno stratagemma utile solo per le anomalie di breve entità. In caso contrario, la soluzione è quella di contattare l’assistenza tecnica del gestore tramite il sito ufficiale.