Iliad Italia ha provocato un cambiamento importante nel concept delle cosiddette mobile promo. Con l’obiettivo di ribaltare il cliché degli operatori che si approfittano dei clienti ha dato atto di trasparenza ed alta efficacia commerciale con il suo low-cost.

Nel corso di questi mesi è riuscita ad elevarsi da matricola ad operatore da consigliare nel 98% dei casi. Tutto grazie ad offerte come la “Giga 50“ed a tutta una serie di promesse nel tempo mantenute. A colpire l’interesse del consumatore sono i costi fissi oltre che i numerosi servizi gratuiti che consacrano una popolarità fatta di quasi 5 milioni di utenti.

In questo 2020 si è iniziato a parlare anche di un servizio importante che tutti, ma proprio tutti, stavano aspettando con impazienza. A fare le spese di questa nuova promessa saranno TIM, Wind, Tre e Vodafone. Ecco che cosa sta per arrivare.

Iliad: ancora promesse da mantenere, il regalo è incredibile

Assurdo che tante persone si siano affidate ad un neo gestore in così breve tempo. Non c’è voluto molto per convincere una larga fascia di popolazione a partecipare alla rivoluzione. Fronte servizi siamo ad alti livelli per l’operatore francese con a capo Benedetto Levi.

Mentre i tecnici perfezionano le antenne proprietarie con Internet 4G Plus si stanno facendo delle valutazioni importanti anche per altri comparti. Uno di questi è sicuramente la telefonia fissa per la quale sono state espresse alcune fondamentali anticipazioni grazie agli ultimi interventi dell’Amministratore Delegato della divisione Italia.

In un suo recente intervento, infatti, è stato detto che da qui al 2024 avremo l’opportunità di contare sull’apporto di una componente per il telefono residenziale. Probabilmente il tutto si svolgerà nell’intorno delle nuove reti 5G con un sistema di diffusione del segnale ad altissima velocità e costi bassi. Da non escludere anche la compresenza della Fibra Ottica a fronte di una nuova infrastruttura proprietarie che garantirà Internet low-cost a tutti gli italiani.