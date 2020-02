Huawei EMUI 10: aggiornamento pronto a sbarcare su questi smartphone

Huawei continua a ingrandire le sue ambizioni, in modo da poter risultare sempre di più il marchio i telefonia, e non solo, da battere. Molte novità sono arrivate ed una tra queste è sicuramente la personalizzazione dell’interfaccia, per adesso ancora offerta da Android, che prende il nome di EMUI 10.

Questa nuova versione sembra davvero ideale per gli utenti, i quali da diverso tempo lamentavano una sorta di staticità proprio all’interno del sistema operativo. I primi feedback hanno messo in luce grandi cambiamenti, i quali riguarderebbero icone, menu e temi in generale. Ecco infine la lista con tutti i dispositivi che saranno ben presto pronti a ricevere il nuovo aggiornamento.

Huawei lancia la EMUI 10: il nuovo aggiornamento, ecco quali smartphone lo riceveranno di certo

Huawei P30 e Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (4G e 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 e P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Ecco poi quali sono poi i modelli di casa HONOR che vedranno arrivare il nuovo aggiornamento con tantissime novità incluse: