Il colosso Google ha recentemente lanciato, inizialmente solamente per gli utenti statunitensi, un nuovo servizio di gestione delle immagini e video, attraverso il cloud personale del proprio account Android.

Dal 2017 vi ricordo che il colosso propone anche il servizio di stampa di fotolibri e fotografie a pagamento, a tutti i propri utenti. Scopriamo ora il nuovo abbonamento.

Google propone un nuovo servizio in abbonamento

Dopo l’addio ad uno storico servizio, il colosso di Mountain View ha deciso di lanciarne uno nuovo, da mettere a disposizione a tutti i propri utenti. Si tratta di una nuova tipologia di abbonamento, che prevede una tariffa mensile per ottenere una stampa dei 10 scatti migliori realizzati negli ultimi 30 anni. Gli scatti vengono selezionati automaticamente da algoritmi di Google, secondo le direttive dell’utente.

L’utente stesso infatti, potrà impostare uno dei tre temi per selezionare gli scatti e scegliere tra persone e animali, principalmente paesaggi e un gruppo eterogeneo di foto. Le stampe arriveranno direttamente a casa vostra in formato 10×15. Il nuovo abbonamento mensile, come anticipato precedentemente, è al momento disponibile solo negli Stati Uniti nella versione di prova e ha un costo di 7 euro mensili.

Al momento l’azienda non ha rilasciato dichiarazioni sull’arrivo del servizio anche in Europa e, più precisamente, anche nel nostro Paese. Sicuramente sarebbe un servizio carino, soprattutto perché al giorno d’oggi siamo abituati a tenere tutte le foto sul nostro smartphone e davvero raramente si fanno stampare. Non ci resta che attendere per scoprire qualche dettaglio in più. E voi lo attivereste il nuovo abbonamento?