Il mese di febbraio è iniziato alla grande per quanto riguarda gli operatori telefonici. Numerose offerte mobili per chi vuole cambiare operatore, un esempio è la promo di Fastweb Mobile.

Il noto operatore virtuale che si appoggia a Tim per garantire il servizio ai propri utenti, si sta affidando da diverso tempo all’iniziativa commerciale presente sul sito online. Si tratta di un’offerta mobile che può essere richiesta da tutti i clienti appartenenti a qualsiasi compagnia telefonica.

Chi vuole consultare l’offerta ed è interessato può recarsi alla seguente pagina ufficiale. Andiamo a vedere di seguito i dettagli di questa iniziativa.

Passa a Fastweb Mobile a meno di 10€

L’offerta tende a soddisfare diversi tipologie di target: i clienti che amano risparmiare sotto l’aspetto economico e gli utenti che fanno un grande consumo di minuti e giga. Proprio per queste ragioni che l’offerta di Fastweb Mobile può interessare un numero elevato di clienti. A meno di 10 Euro al mese, si possono effettuare un numero elevato di chiamate e navigare in velocità 4G su internet.

L’offerta prevede le seguenti soglie: minuti illimitati per essere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile e 30 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione. Il costo mensile è di 9,95 Euro e non sono previsti costi di attivazione. In questo caso, l’attivazione è gratuita ed attivando l’offerta online anche l’acquisto della sim e la spedizione sono completamente gratuiti. Sono gratuiti anche altri servizi come ad esempio la segreteria telefonica.

In alternativa all’attivazione online, i clienti possono scegliere il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ oppure chiamando il numero 146.