Il social network Facebook, come ben saprete, non sta di certo passando un periodo facile della propria storia. Ultimamente sono molti i dubbi che si sono creati riguardanti la piattaforma.

Sicuramente le ultime fake news che riguardano il coronavirus non hanno aiutato gli utenti a tranquillizzarsi. Proprio a causa di queste fake news, anche Stephen King ha deciso di chiudere il proprio profilo. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Facebook: Stephen King chiude il proprio profilo

Il famosissimo Stephen King ha recentemente deciso di chiudere il proprio profilo presente sul noto social network di Mark Zuckerberg. Il motivo riguarda proprio le notizie false che continuamente circolano sulla piattaforma. King si è dimostrato preoccupato per la tutela della privacy. Non è sicuramente il primo che prende una decisione simile in seguito agli scandali che hanno portato la piattaforma davanti a varie inchieste.

Ecco la sua dichiarazione: “Lascio Facebook. Non mi sento a mio agio con il flusso di informazioni false che sono consentite nelle sua pubblicità politica, né sono fiducioso nella sua capacità di proteggere la privacy dei suoi utenti. Seguite me (e Molly, alias The Thing of Evil) su Twitter, se volete“.

Negli ultimi mesi, a lasciare Facebook non sono stati solamente tantissimi volti noti della TV e della scrittura, ma anche importanti aziende che avevano creduto nel nuovo progetto della piattaforma, Libra. Il progetto sulla criptovaluta della piattaforma inizialmente è stato apprezzato da moltissime aziende ma negli ultimi mesi si sono purtroppo ricredute, rinunciandoci. Una di queste aziende è per esempio PayPal.