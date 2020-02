Confermata anche la decima stagione per American Horror Story, anche se per i fan non è una grande novità visto il suo rinnovo notificato prima ancora che uscisse la season 8, in onda a partire dal 12 settembre 2018 sul canale FX.

Resta dunque solo da capire quando la nuova stagione vedrà la luce, dal momento che neppure dalle indiscrezioni sembrerebbe possibile trarre conclusioni sensate in merito alla release.

Bisogna dunque andare per ipotesi, ricordando che il tempo interposto tra una stagione e l’altra, nelle scorse edizioni, è stato almeno di un anno. Questo farebbe presumere che si dovrà attendere almeno l’autunno 2020 per la prima puntata, considerando l’abitudine di farla uscire negli States tra settembre e ottobre.

American Horror Story 10, cosa ci dovremmo aspettare dalla prossima stagione

Anzitutto, una conferma: la decima stagione non sarà l’ultima. Nonostante gli impegni oberanti di Ryan Murphy come autore di altre serie TV, lo show sarà parte integrante dei palinsesti di FX fino alla stagione televisiva 2023-2024.

Quanto al contenuto della trama, sembra esserci un riserbo maggiore rispetto alle precedenti stagioni (tanto che Murphy l’avrebbe soprannominata la propria “stagione top-secret”). I fan di questa serie sanno bene che nulla è mai trapelato dal set prima della messa in onda, eppure sperano sempre che emerga qualche seppur minimo indizio.

Trattandosi di una serie tv antologica, è altamente probabile che il finale della precedente stagione non abbia nulla a che vedere con il prosieguo della serie. Non ci resta dunque che attendere impazienti il suo debutto televisivo, prestando orecchio ad eventuali suggerimenti dalla pagina ufficiale FX o dai profili social degli autori.