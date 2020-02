Il 3G ha rappresentato una vera e propria svolta nel mondo delle connessioni mobili; dalla sua introduzione ad oggi sono oramai passati più o meno 10 anni e nonostante tutto, ancora fa parlare di sé. Sebbene questa tipologia di connessione risulti vitale per poter navigare in determinate zone della penisola italiana, ad oggi una nuova indiscrezione ha colpito lo standard segnalando che molto presto si potrebbe venire a formare la possibilità di un suo spegnimento.

Il progresso tecnologico, difatti, è inarrestabile ed il recente sviluppo del 5G è un po’ l’emblema di tale circostanza. Proprio per causa di questo ultimo standard per le connessioni mobili, infatti, il noto 3G potrebbe venir sacrificato.

3G: lo spegnimento è in agguato? Ecco cosa si dice

Le maggiori speculazioni del mondo telefonico italiano vedono il 3G pronto ad essere dismesso. Stando alle indiscrezioni, infatti, le reti di terza generazione potrebbero essere sacrificate a causa del 5G e degli investimenti che ogni operatore telefonico ha dovuto operare nel corso di quest’ultimo anno.

Come noto, per costituire una rete efficiente destinata al internet of things Tim, Wind, Vodafone e iliad hanno investito miliardi di euro e immaginare che tale mossa li stia spingendo verso una strategia di risparmio non è così difficile. Interrompere il supporto al 3G rappresenterebbe una mossa ideale, ma in ogni caso ancora oggi non in vista. Se mai una decisione dovesse esser presa, infatti, una previa comunicazione avverrebbe così da poter permettere ad ogni utente di adattarsi e trovare soluzioni idonee ad ogni esigenza.