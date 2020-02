Abbiamo già parlato in passato di altre app dannose per lo smartphone e per gli utenti, laddove violano in qualche modo (legalmente e non) i diritti di chi le scarica a non vedersi invaso di pubblicità o, peggio ancora, di non pagare nulla per utilizzarle. I pericoli che si nascondono nelle app però sono molti e tra questi c’è anche la violazione della propria privacy.

Cosa fanno queste app e quali sono

Le app che vi elenchiamo sono tutte relative alla fotografia. L’idea iniziale era quella di migliorare il servizio ma che finiscono per violare la privacy degli utenti che le hanno installate:

BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera;

– Easy Photo Editor & Selfie Camera; BeautyCam ;

; Beauty Camera – Selfie Camera;

– Selfie Camera; Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor;

– Beauty Camera & Photo Editor; Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo;

– Sweet Camera & Makeup Photo; Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor;

– Selfie Camera & Photo Editor; YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor;

– Best Selfie Camera & Photo Editor; Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter;

– Beauty Selfie Camera & Face Filter; Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap;

– Sweet Camera & Beauty Cam Snap; Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor;

– Selfie Camera with Photo Editor; Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor;

– Best Selfie Camera & Photo Editor; B612 – Beauty & Filter Camera;

– Beauty & Filter Camera; Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor;

Camera & Beauty Photo Makeup Editor; Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor;

– Selfie Camera & Makeup Photo Editor; Selfie camera – Beauty Camera & Makeup camera;

– Beauty Camera & Makeup camera; YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera;

– Best Photo Editor & Selfie Camera; Beauty Camera Makeup Face Selfie , Photo Editor;

, Photo Editor; Selfie Camera – Beauty Camera;

– Beauty Camera; Z Beauty Camera ;

; HD Camera Selfie Beauty Camera ;

; Candy Camera – selfie, beauty camera & photo editor;

– selfie, beauty camera & photo editor; Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor;

Beauty Filter Photo Editor; Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera;

– Sweet Camera Wonder HD Camera; Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers;

– Beauty Camera & AR Stickers; Pretty Makeup , Beauty Photo Editor & Selfie Camera;

, Beauty Photo Editor & Selfie Camera; Beauty Camera ;

; Bestie – Camera360 Beauty Cam;

– Camera360 Beauty Cam; Photo Editor – Beauty Camera;

– Beauty Camera; Beauty Makeup , Selfie Camera Effects & Photo Editor;

, Selfie Camera Effects & Photo Editor; Selfie cam – Bestie Makeup Beauty Camera & Filters.

Queste app sopra elencate, sono state tolte dagli store il 2 Febbraio, ma potrebbero ancora essere presenti nei vostri telefoni se le avete installate in precedenza, vi suggerisco di controllare ed eventualmente, disinstallarle.