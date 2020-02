3 Italia ha recentemente proposto al pubblico una spettacolare promozione da attivare solamente online sul sito ufficiale, il suo nome è Play Power Digital 60GB e, come purtroppo accade in situazioni di questo tipo, è distribuita in versione operator attack.

L’accesso risulta ad oggi essere limitato solamente agli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale, con richiesta di portabilità obbligatoria del numero originario. Il costo iniziale da sostenere equivale nello specifico a 20 euro, ma troverete già inclusi anche 20 euro di credito residuo (non sono previste altre spese). Il pagamento del canone è da considerarsi tramite credito residuo della SIM acquistata, non è presente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, né sarà necessario pagare tramite conto corrente bancario.

3 Italia: la Play Power Digital 60GB fa faville

La Play Power Digital 60GB è sicuramente una delle migliori promozioni del momento, al suo interno nasconde addirittura 60 giga di traffico dati alla velocità del 4G, passando per 200 SMS da inviare ad ogni numero di telefono o anche minuti illimitati per telefonare a chiunque si desideri.

Il prezzo fisso da versare ogni mese è pari a 6,99 euro, la navigazione è prevista alla massima velocità del 3G, per accedere al 4G, salvo promozioni per i nuovi iscritti, sarà necessario pagare 1 euro in più al mese. Assente l’opzione Giga Bank, tramite la quale si accumulano i giga non consumati in precedenza, né altre opzioni che andrebbero a completare l’offerta.

Come specificato inizialmente, ricordiamo che l’accesso alla suddetta soluzione di 3 Italia è possibile solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, non nei punti vendita.