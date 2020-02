Xbox: un’adattore trasforma sedie elettriche in controller

Xbox: i risultati del controller sono davvero eccezionali

I risultati parlano da soli. Come puoi vedere nella clip qui sotto, l’ala della libertà è abbastanza buona da gestire un po’ di Rocket League . Potresti non voler gestire un titolo d’azione in prima persona complesso con questo, ma è considerevolmente più elegante di alcune soluzioni.

Potrebbe non essere necessario attendere per usarne uno. AbleGamers sta già distribuendo il suo adattatore grazie alle sovvenzioni e sta lavorando con il suo partner AT Makers per pubblicare i dettagli per crearne uno tu stesso. Tutto sommato, si stima che costino solo 30 dollari a 35 dollari (oltre al prezzo del controller adattivo) per realizzare un dispositivo raffinato con relativamente poca esperienza. Molti giocatori su sedia a rotelle potrebbero presto divertirsi giocando ai titoli Xbox con un’interfaccia che già conoscono e la tecnologia dovrebbe funzionare sia per altre console che per PC.