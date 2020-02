Il volantino Esselunga riesce ad aggiungere al proprio interno uno sconto effettivamente mai visto prima, previo considerato che il brand Apple appare essere praticamente “intoccabile” per la maggior parte dei rivenditori di elettronica.

Per cercare di entrare nell’Olimpo delle migliori aziende del settore, Esselunga sta lanciando una lunga serie di ottime offerte dai prezzi molto interessanti, prima negli Speciali Multimedia, poi proprio con le singole offerte tech centrate esclusivamente su uno specifico modello di prodotto tecnologico.

Volantino Esselunga: l’offerta tech continua a sorprendere

Fino al 5 febbraio in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, ma non sul sito ufficiale, l’utente potrà pensare di acquistare un ottimo iPhone Xs spendendo solamente 599 euro.

Siamo perfettamente consapevoli di non trattare l’ultimo modello o versione presente sul mercato, ma a conti fatti la scheda tecnica è ancora tra le migliori della telefonia mobile della fascia in cui è correntemente posizionato. Nello specifico al suo interno annoveriamo il processore hexa-core A12 Bionic, un display OLED da ben 5.8 pollici Super Retina HD, il sistema operativo iOS 12, ben 64GB di memoria interna, 2 fotocamere posteriori suddivise in grandangolo e teleobiettivo, un componente anteriore da 7 megapixel, tutto accompagnato dall’affidabile riconoscimento facciale 3D.

Il prodotto viene commercializzato in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, per ogni difetto di fabbrica o malfunzionamento basterà recarsi nel negozio in cui è stato completato l’acquisto per ottenere la sostituzione o la riparazione gratuita.