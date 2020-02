Le bollette di gennaio per una serie di utenti Vodafone hanno presentato dei cambiamenti non indifferenti. Purtroppo, come annunciato già da tempo dal provider inglese, anche in questa prima parte dell’anno ci sono state delle modifiche sui listini. Gli ennesimi aumenti di prezzo hanno riguardato clienti con piani per la Fibra Ottica ed ADSL.

Vodafone modifica i suoi listini: ecco la novità del nuovo anno

La scelta di Vodafone è quella di dare continuità alle rimodulazioni contrattuali che hanno avuto sede durante lo scorso autunno. La compagnia inglese ha messo mano ad un numero consistente di contratti con reti in Fibra Ottica e ADSL.

A partire dallo scorso 8 Dicembre, Vodafone ha previsto nuove rimodulazioni di prezzo per gli utenti che hanno attive le seguenti promozioni: Internet Unlimited ed Internet Unlimited+. Ad essere colpite dai cambiamenti di tariffa sono le stesse promozioni già rimodulate nello scorso autunno.

Gli utenti saranno quindi chiamati a pagare due euro in più ogni mese, a differenza di quelli che erano i precedenti costi in fattura.

Dato che le rimodulazioni sono partite dall’8 Dicembre, gli utenti si sono accorti dei rincari di tariffa soltanto nel mese di gennaio. Come da prassi, essendo passato il tempo legale per l’entrata in vigore delle rimodulazioni, i clienti colpiti non potranno più effettuare la disdetta senza il pagamento delle penali.

Stando a quelle che sono le attuali notizie, per gli abbonati coinvolti non sono previsti servizi extra come compensazione. Alcune novità a riguardo potrebbero esserci però nel corso delle prossime settimane.