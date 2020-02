TIM in queste prime settimane dell’anno non sta trascurando quella che è la sua proposta televisiva. Tutt’altro. Il gestore di telefonia nazionale è ben impegnato nel privilegiare sempre di più le sue promozioni dedicate ai contenuti video. Grazie alla TIMvision, gli abbonati possono accedere ad un contenitore di serie tv e film in alternativa a Netflix o Amazon Prime Video.

TIM, su TIMvision anche calcio e sport con questa nuova offerta

L’obiettivo di TIM è quello di far crescere sempre di più la sua TIMvision. In questo senso si spiegano due importanti accordi stipulati dall’operatore. Dopo serie tv e film, ora TIMvision sarà propedeutica anche alla visione di contenuti calcistici e sportivi.

Una prima partnership stipulata da TIM è quella con Sky. Direttamente attraverso TIMvision Box gli utenti potranno accedere all’applicazione NOW Tv per godersi importanti esclusive come Serie A, Champions League, tennis, motori e tanto altro ancora. Sempre attraverso l’app NOW Tv si potranno vedere in diretta tutti i principali canali sportivi di Sky.

Il secondo accordo di TIM è speculare. Dopo Sky, infatti, anche DAZN è accessibile in maniera molto semplice con un TIMvision Box. Attraverso questo dispositivo è possibile accedere a contenti quali Serie A, Serie B e Liga Spagnola, sport USA.

L’aspetto più positivo per gli utenti di queste due iniziative però sta nei prezzi. TIM, infatti, garantisce agli abbonati la possibilità di abbonarsi al ticket Sport con un vantaggioso costo mensile. Per la visione di canali e contenuti di Sky più quelli di DAZN, gli utenti dovranno pagare solo 29,90 euro ogni trenta giorni.