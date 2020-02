Sulla piattaforma di streaming online Netflix è prevista la nuova stagione di Stranger Things, la quarta. Tantissimi utenti che usufruiscono del servizio della piattaforma non aspettano altro che l’arrivo di questi nuovi episodi visto il finale della terza stagione in cui alcuni personaggi lasciano la città di Hawkins.

In rete, infatti, le supposizioni dei fan sono numerose. Fortunatamente nel vasto mondo di Internet ci sono anche alcune informazioni riguardo questi nuovi episodi.

Stranger Things in arrivo su Netflix con la quarta stagione: ecco le novità

La serie televisiva americana ideata da Matt e Ross Duffer, ambientata negli anni ’80 in una cittadina del Texas, dopo ben tre stagioni arriva con gli episodi della quarta. I nuovi episodi sono previsti su Netflix in prima assoluta e in esclusiva a partire da questo autunno, anche se la data specifica non è ancora uscita.

Tantissimi fan sono rimasti con la bocca aperta per via del finale della terza stagione dato che Joyce con i suoi figli abbandona la città di Hawinks; per non parlare di Undici che senza più poteri, oramai, abbandona la città e Hopper probabilmente morto. In tantissimi sospettano che la nuova stagione sarà ambientata in una città differente da quella cittadina del Texas, probabilmente nella città in cui Joyce e i suoi figli si sono trasferiti. In tanti, inoltre, non sono convinti al 100% della morte di Hopper. Potrebbe essere, infatti, bloccato in un’altra realtà e aspetta di essere salvato da qualcuno.

Non resta che aspettare qualche informazioni in più per capire cosa aspettarsi da questi nuovi episodi.