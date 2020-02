Ad oggi lo smartphone è lo strumento elettronico maggiormente utilizzato dagli utenti. Le funzioni che ormai quasi ogni telefono ha assunto su di sé lo rendono molto più che un semplice apparecchio per la reperibilità telefonica. E consentono così di fruirne a 360°, raggiungendo una versatilità pressoché assoluta perché spendibile in tantissimi altri aspetti non strettamente correlati al tenersi in contatto con il resto del mondo.

Proprio per questo motivo, gli smartphone tendono ad essere ricaricati più frequentemente di quanto non si facesse con i vecchi telefoni. Le migliaia di azioni possibili ne intaccano pesantemente la batteria, soprattutto quando si scaricano file o si guardano video e serie TV. Inevitabilmente questo porta a sperare che duri almeno l’intera giornata: per farlo, è divenuto necessario metterli in carica durante la notte.

Ma è davvero una buona abitudine?

Smartphone in carica di notte: ecco cosa dice la scienza sui potenziali rischi

Il dibattito sulla ricarica notturna dei telefoni ha origini lontane, quando le batterie non erano al litio e l’usura delle varie ricariche determinava un più rapido deterioramento del telefono stesso. Tenere il telefono collegato alla corrente per tanto tempo, all’epoca, costituiva un vero problema che oggi invece non esiste più.

Infatti, anche gli smartphone di fascia medio-bassa possiedono ormai in dotazione fissa un chip di ricarica intelligente, che una volta raggiunto il 100% arresta il flusso di corrente. E lo riattiva soltanto quando la batteria sta per scendere al 99%.

Ciò che usura realmente gli smartphone e le loro batterie sono le alte temperature: in tal senso bisognerebbe evitare, ad esempio, di lasciarlo in carica sotto il cuscino – perché potrebbe riscaldarsi – o a diretto contatto con la luce solare, soprattutto nei periodi più caldi.

Seguendo queste indicazioni potrete dormire sonni tranquilli, e avere lo smartphone pronto e scattante sperando che la batteria possa durare per tutta la giornata.