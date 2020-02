Inutile ricordarvi che la piattaforma di contenuti in streaming Netflix ogni mese inserisce ed elimina dei nuovi contenuti dal proprio catalogo. Questo per cercare di variare sempre le proposte per i propri utenti.

Negli scorsi giorni abbiamo parlato dei contenuti appena inseriti nel catalogo, come la serie TV Luna Nera, interamente italiana. Oggi purtroppo andremo a parlare di quei contenuti che verranno eliminati nei prossimi giorni. Ecco tutti i dettagli.

Netflix: i contenuti eliminati nei prossimi giorni

Oggi sabato 1° febbraio 2020 sarà l’ultimo giorno in cui potrete vedere il film Smetto Quando Voglio: Masterclass dove un gruppo di ricercatori e narcotrafficanti dovrà collaborare con la polizia per trovare e cercare di fermare la diffusione di nuove sostanza, in cambio otterranno la fedina pulita. Anche Questi sono i 40 verrà eliminato da domani, sequel del film “molto incinta”.

Ultimo film per oggi si intitola Omicidio all’italiana che racconta la strana vicenda di una contessa che si strozza e muore. Il sindaco disperato inventerà la storia di un omicidio per attirare un po’ di attenzione del proprio paesino ormai in declino. Lunedì 3 febbraio 2020 sarà invece l’ultimo giorno per i film Mune – Il guardiano della luna e Come ammazzare il capo 2.

Il primo parla di un vecchio custode della luna che va in pensione e viene sostituito dal giovane Mune, che però teme di non essere all’altezza del compito. Il secondo invece è una commedia in cui, stanchi del proprio lavoro, tre amici si mettono in proprio e studiano un piano per rapire il figlio di un investitore, quando scoprono che quest’ultimo fa il doppio gioco con il loro ex capo.